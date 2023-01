Cris d’animaux et quiproquos à Villaz

La Société de jeunesse de Villaz-Saint-Pierre est la première du district glânois à présenter son théâtre annuel. Elle jouera à la salle polyvalente la pièce de Vivien Lheraux Ah! le cochon! les 7, 13, 14, 20 et 21 janvier, à 20 h, et le 15 janvier, à 15 h. Ce boulevard mis en scène par Pierre Richoz s’immisce dans la vie de Christian, jeune retraité qui verra débarquer chez lui des personnages hauts en couleur, relate Romain Marmy, président de la Jeunesse. Et pourquoi ce titre? «Le personnage principal émet des cris d’animaux lorsqu’il est en crise, dont celui du cochon», répond-il en souriant. Réservations sur www.jeunesse-villaz.ch.EF