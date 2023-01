Deux voix dans l’hiver

MUSIQUE

James Yorkston, Nina Persson

& The Second Hand Orchestra

THE GREAT WHITE SEA EAGLE

Domino Recording

Ces voix entremaillées, entremêlées, entrechoquées, ont décidément quelque chose d’envoûtant. On en a connu des couples aux timbres merveilleux: Jane Birkin et Serge Gainsbourg, Nancy Sinatra et Lee Hazelwood, Isobel Campbell et Mark Lanegan. Avec une bonne dose de nostalgie, courons écouter James Yorkston et Nina Persson, accompagnés par The Second Hand Orchestra.

Le premier est un auteur-compositeur-guitaristechanteur écossais, connu dans les Lowlands pour sa dizaine d’albums folk en deux décennies. Pour l’occasion, il s’est acoquiné avec Nina Persson, l’ex-chanteuse de The Cardigans, le groupe suédois actuellement en léthargie. En mode lo-fi, le tandem distille une douzaine de…