Ecouter Schubert autrement

THÉÂTRE DES OSSES. Le premier café-théâtre des Osses sera musical et se tiendra non pas dans le foyer, mais dans la salle: mercredi 18 et jeudi 19 janvier, le Centre dramatique fribourgeois, à Givisiez, accueillera Schubert: recettes, remixes et beautés, de Pierre-Do Bourgknecht et Sébastien Breguet. Il s’agit d’une reprise d’un spectacle créé dans le cadre de la Schubertiade d’Espace 2, en septembre dernier, à l’aula de l’Université de Fribourg.

Auteur-compositeur-interprète, Pierre-Do Bourgknecht s’est fondé sur le concept qui guide ses chroniques radio distillées dans l’émission Vertigo, sur La Première. Elles lui permettent de mettre en parallèle musique classique et actuelle, en décortiquant les trucs et astuces des chefsd’œuvre intemporels et en tissant des liens avec des hits…