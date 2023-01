Elle veut votre bien, et je vous assure qu’elle l’aura!

Mes chats, ma télé et moi

Nouvelle pépite que diffuse la RTS le lundi soir. Dans Nine perfect strangers, des inconnus se retrouvent dans un centre de remise en forme (physique et psychique) de luxe, dirigé par une sorte de gourou autoritaire. Mystère et ambiance lourde assurée.

AU SOLEIL. Les vacances de luxe ont la cote sur petit écran. La RTS vient de terminer la diffusion de la saison 2 de White lotus, drôle d’objet cathodique où de riches touristes en goguette dans un hôtel paradisiaque voient leurs vacances gâchées par un petit grain de sable: meurtre, accident, noyade… De quoi leur couper la chique devant le buffet du petit-déjeuner.

Après une première saison à Hawaï – dans le genre paradisiaque… – les aventures ont repris en Sicile, dans le cadre somptueux du Four Seasons de…