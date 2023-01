née Mettraux

MARSENS

Germaine Dey vit le jour le 4 mars 1934. Après sa scolarité, elle devint infirmière en psychiatrie. Elle unit sa destinée à Léo le 20 novembre 1958.

De son union avec son mari naquirent deux filles, Christiane et Malou. Le fils de Germaine fut également accueilli dans ce nouveau foyer.

Par la suite, Germaine eut la joie d’avoir six petits-enfants et deux arrière-petits-enfants, qui furent ses rayons de soleil. Elle eut toutefois le chagrin de perdre un de ses petitsenfants à l’âge de 22 mois.

Germaine était une personne discrète qui n’aimait pas déranger. Elle fut une maman et une grand-maman qui a donné beaucoup d’amour et a appris à ses enfants et petits-enfants à travailler de leurs mains. Elle s’était aussi donnée comme tâche de tricoter bonnets, écharpes,…