Histoire d’humour à deux comédiens

SAISON CULTURELLE. Ils se connaissent de longue date, ils distillent leur humour sur les scènes romandes et francophones depuis pas mal d’années, chacun de son côté. Mais Pierre Aucaigne et Vincent Kohler ont aussi joué ensemble au sein de la compagnie Les Amis du boulevard romand. Avec leurs collègues, on a pu les voir, par exemple, dans Spiridon superstar, La bonne planque, André le Magnifique… Dans Coming out, que la saison culturelle de CO2 accueille ce vendredi à La Tour-de-Trême, les deux comédienshumoristes interprètent un «vieux couple d’homos, mais sapiens». Ils reviennent sur leur parcours, évoquent leur première rencontre, des bisbilles, des anecdotes…

Pierre Aucaigne et Vincent Kohler présentent leur Coming out (mis en scène par Virginie Lemoine) comme «une véritable histoire…