A l’agenda

BULLE

Bibliothèque: histoires du mercredi, «Un cadeau gros comme ça», pour les enfants dès 4 ans. Me 14h30-15h15.

CHARMEY

Télécabine: match aux cartes dans les cabines. Je 14h.

Vounetz: minidisco. Ma et ve 14h. Snowtubing. Me et ve soir.

Place des Lévanches: marché de l’après, avec animations (contes, démonstrations). Je-di 16h-20h.

LE CRÊT

Bois de Ban: calendrier de l’avent en pleine nature sur le sentier A Tire d’ailes. Jusqu’à fin janvier.

LE PÂQUIER

Carmel: messe. Ma 19h30.

LA ROCHE

Le Brand: exposition de la crèche à Riquet. Jusqu’au 8 janvier.