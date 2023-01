La police lance un appel: attention aux vols dans les voitures

PRUDENCE. Depuis le mois de novembre, le canton de Fribourg assiste à une recrudescence des effractions sur les voitures. La police cantonale a lancé un appel à la prudence via un communiqué de presse, notamment pour inviter les citoyens à bien fermer leurs voitures à clé. Il y a quelques jours, des Bullois se sont plaints sur les réseaux sociaux que leurs véhicules, pourtant verrouillés, avaient été cambriolés pendant la nuit.

Est-ce que les vols ont augmenté pendant la période des fêtes? Contactée, la police cantonale répond: «Entre le 24 décembre et le 3 janvier, 18 cas et deux tentatives ont été signalés dans le canton. Cela reste dans les standards pour cette période de l’année.» Six cas concernaient des véhicules fermés.

Dans la région de Bulle, deux cas à La Tour-de-Trême et à…