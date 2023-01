La Rochoise Mathilde Gremaud sacrée sportive fribourgeoise 2022

GLENN RAY ET VALENTIN THIÉRY

Mérite sportif. Et de deux pour Mathilde Gremaud! Comme en 2017, la freestyleuse a été élue sportive cantonale de l’année, vendredi. Parée d’or olympique en slopestyle et bronzée en Big air aux Jeux de Pékin l'hiver dernier, la Rochoise a devancé le Charmeysan Rémi Bonnet (ski-alpinisme/trail) et Audrey Werro (athlétisme, Courtepin), lors de la soirée du Mérite sportif fribourgeois 2022, à Forum Fribourg. Sylviane Métairon, la bouliste de Promasens, termine cinquième, tandis que Romain Collaud (lutte, Vallon) complète le podium.

Absente vendredi, Mathilde Gremaud a remercié le public et salué les autres sportifs nominés dans une petite vidéo tournée à Laax (GR) où elle prépare sa prochaine Coupe du monde. «C’est vraiment gratifiant de gagner ce Prix cette année. J’espère que vous passez une super soirée. Encore une fois merci du soutien continu», livre la star gruérienne qui succède au hockeyeur de Fribourg-Gottéron Killian Mottet.

D’autres régionaux ont été mis à l’honneur durant la cérémonie. Iris Caligiuri (athlétisme, Romont) a reçu le Prix d’encouragement. Daniel Gremaud (omnisports, La Tour-de-Trême) celui de l’État. Et le FC Bulle le Prix collectif.

Récompenses 2022

Prix du Mérite sportif fribourgeois individuel, détail des votes:

1. Mathilde Gremaud (ski freestyle) 30,91%

2. Rémi Bonnet (ski-alpinisme/trail) 24,87%

3. Audrey Werro (athlétisme) 17,20%

4. Romain Collaud (lutte) 14,48%

5. Sylviane Métairon (pétanque) 12,53%

Les autres distinctions:

Prix de l’État: Daniel Gremaud (omnisports)

Prix d’encouragement: Iris Caligiuri (athlétisme) et Dorian Rosenberg (aviron)

Prix collectif: FC Bulle (football)

Prix du mérite: Daniel Dupraz (badminton)

Retrouvez notre page complète autour de la soirée du Mérite sportif fribourgeois 2022 dans La Gruyère de samedi.