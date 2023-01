Le bonheur du «franc-parleur»

Derrière l’exploit, une voix: la série d’hiver de La Gruyère met en lumière six speakers à la personnalité et aux rôles bien différents.

Cinquième épisode avec Gaëtan Schopfer, au micro de la Coupe d’Europe de ski à Bellegarde.

Ce Leysenoud tient autant à une minutieuse préparation qu’à une certaine liberté de ton.

QUENTIN DOUSSE

SKI. Gaëtan Schopfer en salive déjà: les 10 et 11 février prochains, il commentera les slaloms nocturnes de Coupe d’Europe masculine à Bellegarde. Une première. «J’aime bien me challenger, et des skieurs de la Coupe du monde seront là en plus», note le Leysenoud de 36 ans, impatient de conter chaque virage court d’un Marco Schwarz ou d’un Marc Rochat, déjà sacrés en Gruyère.

Avant d’ouvrir le micro, Gaëtan Schopfer aura rencontré les organisateurs, repéré la piste de…