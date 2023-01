Le début de la fin des résolutions de janvier

Une époque formidable

Quand vous lirez ceci, nous serons le 12 janvier. Et c’est une bonne nouvelle puisque cette date marque, paraît-il, le début de l’abandon de nos résolutions de la nouvelle année. Parce que bon, douze jours (onze, en réalité: celui de la gueule de bois ne compte pas) semblent suffisants pour se dire que ça suffit.

Drôle d’idée, ces résolutions de janvier. En décembre, on se fait péter la panse et allez, profitons de la vie, des petits plaisirs et des gros gueuletons, vive la fête, on se goberge. Et dès le 1er janvier, clac, paf, clap de fin, ça ne rigole plus. Le triste hiver de notre mécontentement nous tombe au coin de la gueule. Comme pour se punir des joies de décembre, on se promet de moins picoler, de moins bâfrer, de perdre des kilos, de suer dans les salles…