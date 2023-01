Les effets de la sylvothérapie, une forêt de bienfaits

La sylvothérapie et les bains de forêt ont le vent en poupe. Ils font partie des pratiques visant le mieux-être grâce à la nature.

En Gruyère aussi, plusieurs personnes amènent des curieux ou des convaincus à (re) découvrir les bienfaits d’une immersion en milieu forestier.

Selon ceux qui la pratiquent, elle permettrait non seulement d’améliorer son moral, mais aussi son état de santé.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

IMMERSION. Qui n’a jamais rêvé de s’extirper de sa vie à mille à l’heure? De tirer la prise. De se téléporter à cent mille lieues de son existence. De virer marmaille et mari. De se mettre au vert (ou au bleu, si on aime la mer). Et si, pour accéder au Nirvana, il suffisait de prendre une grande inspiration et de se rendre en forêt?

Ces dernières années ont vu fleurir thérapies alternatives…