Leur réalité crue, belle, dégueulasse

Mes chats, ma télé et moi

Produite par TF1, Lycée Toulouse-Lautrec est un coup de poing direct dans le cœur et l’esprit. Inspirée d’une histoire vraie, cette minisérie slalome avec brio entre tous les pièges du genre.

À L’ÉCOLE. Mais quel beau programme que proposent conjointement la RTS (le vendredi soir) et TFI (le lundi soir)! On a si souvent écrit dans ces colonnes tout le mal que l’on pensait des productions françaises à la télévision, qu’il convient ici de louer l’intelligence de Lycée Toulouse-Lautrec, minisérie de six épisodes qui interpelle, dérange et réconforte à la fois.

Produite par TF1, elle est tirée d’une histoire vraie, celle la réalisatrice Fanny Riedberger. Dans sa jeunesse, elle a passé trois ans à Toulouse-Lautrec, un établissement scolaire où se côtoient élèves en…