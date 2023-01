Nouveaux ateliers d’écriture en février

BULLE. La Société fribourgeoise des écrivains et les Ateliers Eloïz annoncent des ateliers d’écriture juniors-seniors à Bulle un mercredi sur deux, de 14 h à 16 h, dès le mois de février. L’emplacement exact reste à préciser, «mais ce sera au centre-ville», indique Eloïse Vallat. Un projet qui voit le jour grâce à une subvention de l’Etat dans le cadre du plan de mesures Senior +. «Le but est de faire se rencontrer, à travers une activité d’écriture créative, les juniors et les seniors de la région, encourager le dialogue, la transmission et la compréhension intergénérationnels.» YG