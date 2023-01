Ombres et lumières du numérique

BANDE DESSINÉE

Philippe Squarzoni

SAISON BRUNE 2.0 (NOS EMPREINTES DIGITALES)

Delcourt

Dix ans après la publication de Saison brune, Philippe Squarzoni s’interroge à nouveau sur le réchauffement climatique, en prenant cette fois l’option d’analyser l’empreinte carbone du numérique. Annoncé – vendu - par les gourous du new age technologique comme la réponse au danger climatique, ce dernier a également une face écologique sombre, dangereuse. Il y a des dommages collatéraux: de la production des tablettes et des téléphones portables avec des matériaux issus d’exploitation violente, à la fois humaine et naturelle, à la création de montagnes d’épaves numériques dans certains pays en développement, sans parler d’une consommation énergétique sans cesse en augmentation. Ni des dépendances…