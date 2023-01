Premiers Mondiaux pour Deschenaux

SKI ALPIN. La Gruyère et la Glâne auront chacune un représentant aux championnats du monde juniors de ski alpin de Sankt Anton. Annoncée par Swiss-ski cette semaine, la sélection de seize membres comprend Nicolas Macheret (20 ans) et Julie Deschenaux (18 ans). L’athlète du Bry connaîtra ses deuxièmes Mondiaux. La citoyenne de Vauderens vivra son baptême en Autriche, du 19 au 25 janvier. «C’était un but de ma saison. Ça fait super plaisir, même si je m’attendais à être prise, confie Julie Deschenaux, active au sein du cadre C de Swiss-ski. La définition des objectifs est pour plus tard. Une médaille? Je ne vais pas dire que c’est impossible, mais ça va être compliqué.»

La sociétaire du Ski-club Hérémencia en Valais devrait s’aligner sur les cinq disciplines au programme, elle qui apprécie…