Six speaker et autant de personnalités à (re)découvrir

La série d'hiver «Derrière l'exploit, une voix» a mis en lumière six speakers à la personnalité et au rôle bien différents. A chaque sport, club ou compétition son commentateur pour faire vivre l'exploit. Vous avez manqué un ou plusieurs volets de cette série d'articles thématiques? Retrouvez les sans tarder et en libre accès ci-dessous, ainsi que sous l'onglet Sports, rubrique Série sport - Derrière l'exploit, une voix de notre site internet.

Episode 1: Football, avec le speaker du CS Romontois Frédéric Jaquat

https://www.lagruyere.ch/sites/gru/files/lagru_derriere-l-exploit-une-voix_episode01.pdf

Episode 2: Hockey sur glace, avec le speaker de Fribourg-Gottéron François Murith

https://www.lagruyere.ch/sites/gru/files/lagru_derriere-l-exploit-une-voix_episode02.pdf

Episode 3: Escalade, avec le speaker de la Coupe du monde Arthur Veenhuys

https://www.lagruyere.ch/sites/gru/files/lagru_derriere-l-exploit-une-voix_episode03.pdf

Episode 4: VTT, avec le speaker de l'Open Bike à Grandvillard Christian Perler

https://www.lagruyere.ch/sites/gru/files/lagru_derriere-l-exploit-une-voix_episode04.pdf

Episode 5: Ski alpin, avec le speaker de la prochaine Coupe d'Europe à Bellegarde Gaëtan Schopfer

https://www.lagruyere.ch/sites/gru/files/lagru_derriere-l-exploit-une-voix_episode05.pdf

Episode 6: Basketball, avec l'un des trois speakers de Fribourg Olympic Marcel Bulliard

https://www.lagruyere.ch/sites/gru/files/lagru_derriere-l-exploit-une-voix_episode06.pdf