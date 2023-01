CÉSAR WAGNER: L’ŒIL DE LYNX. Dans la forêt vosgienne, les autorités retrouvent le corps sans vie d’une journaliste et militante de la cause animale, ainsi que le cadavre d’un lynx tué à l’aide d’un couteau de chasse. Immédiatement, la communauté de chasseurs est pointée du doigt. Ces tragiques événements viennent exacerber un conflit virulent entre chasseurs et militants animalistes…

Mardi, à 20 h 55, sur RTS1