Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 05

Fruits et légumes, un cocktail de poisons invisibles

Croquer dans une pomme ou manger des épinards… adultes comme enfants, on a tous entendu cette incitation à manger des fruits et légumes. Mais la science avance et cette certitude vacille: une étude de la prestigieuse Université de Harvard démontre les risques des résidus de pesticides très présents sur les fruits et légumes de l’agriculture conventionnelle. Ces invisibles poisons sont autorisés, contrôlés, mais en fait, on ignore encore leurs effets à long terme sur nos corps. ■