Tribune libre

Roi-évêque mis en scène

A propos du cortège de l’Epiphanie en ville de Fribourg.

Le cortège des Rois à Fribourg fut cette année un spectacle saisissant de sainteté. Mis en scène par l’amuseur public Audriaz toujours en quête de notoriété, les rois du jour (et de la nuit) ont suivi l’étoile magique indiquant le renouveau de l’Eglise. Et là, les images saintes publiées dans la bible locale ne mentent pas: un évêque-roi inquiet et un ancien préfet-roi hilare, dents au vent du soir, qui rejouent la célèbre scène, hélas muette, de l’Ancien Testament.

L’évangéliste Mathieu, auteur du scénario d’origine, ébahi par cette attraction païenne, doit se retourner dans son sépulcre; on doute par ailleurs qu’il ait perçu de quelconques droits d’auteur pour que la scène soit retournée en mode moderne dans…