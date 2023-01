Un spleen très années 1980

MUSIQUE

The Haunted Youth

DAWN OF THE FREAK

Mayway Records

Au premier abord, il y aurait de quoi prendre peur. Teen rebel (ado rebelle), Gone (parti·e), I feel like shit and I wanna die (je me sens comme une merde et je veux mourir): si l’on s’en tient aux titres de son excellent premier album, Joachim Liebens n’est pas très bien dans ses baskets. C’est tout du moins ce que laisse penser son alter ego musical, nommé The Haunted Youth (la jeunesse hantée). Malgré ses 29 ans, le multi-instrumentiste belge distille son spleen adolescent en solitaire, parfois même en mode onaniste.

Dans sa bulle post new-wave très années 1980 (le gaillard est né bien plus tard), il trace des autoroutes de boîtes à rythmes et accompagne ses virées nocturnes d’arpèges à fond la reverb et de synthés psychotiques.…