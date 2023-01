Un Suisse dans la Waffen SS

En 1942, Alfred Luginbühl traverse la frontière franco-suisse pour rejoindre l’armée allemande. Dans Aunomdufeu, l’écrivain genevois Pierre Béguin raconte l’histoire vraie de ce jeune homme qui a pris la violence pour boussole.

ÉRIC BULLIARD

Il a fait partie des 2000 Suisses – militaires et civils – à rejoindre les forces du Troisième Reich. Alfred Luginbühl avait 24 ans. Il sortait d’un chagrin d’amour, après une enfance et une jeunesse difficiles. Au sein de la Waffen SS, il va combattre en Carélie, sur le front russe. Dans Au nom du feu, l’écrivain genevois Pierre Béguin retrace ce destin hors du commun. Avec la rigueur de l’historien et le souffle du romancier.

Le livre, en effet, est estampillé «roman». Il en a les contours et les élans. La fiction, comme souvent, permet ici de combler…