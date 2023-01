Une passerelle en guise de trottoir

… Je pose mon oreille…

sur une passerelle de 108 mètres de long qui fait office de trottoir. Le métal est froid, je pose mes cheveux entre ma peau et la rambarde pour atténuer la sensation glaciale et j’écoute. Que dit-elle, cette passerelle du barrage? Entend-elle les sandres et les brochets qui traversent les eaux qu’elle survole?

«Elle bouge, elle bouge! Je n’irai pas.» Cette dame ne traversera pas, déstabilisée par l’oscillation de la passerelle du barrage suspendue à deux câbles. «Quand les autres marchent, ça bouge!» Elle remonte rapidement les escaliers, rejoint l’attroupement qui vient en cet après-midi visiter l’attraction locale, fraîchement inaugurée pour permettre aux marcheurs qui empruntent le sentier du lac de la Gruyère d’éviter un tronçon de route où il semble impossible…