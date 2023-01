Une soirée autour de l’opérette

La Société des concerts de Fribourg ouvre l’année en accueillant l’Orchestre de chambre fribourgeois, ce samedi à l’aula de l’Université. Sous la direction de Laurent Gendre, il propose une soirée intitulée Dis-moi, Vénus… L’OCF accueillera pour l’occasion la mezzo-soprano fribourgeoise Marie-Claude Chappuis et le ténor Loïc Felix. Ce Français a débuté très jeune au sein des Petits Chanteurs à la Croix de bois avant de se former au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Au fil de son riche parcours, il s’est notamment illustré dans de nombreuses opérettes. Le comédien Yann Pugin proposera des interventions pour guider le public, entre les ouvertures, les airs et les duos.

Le programme, conçu avec Marie-Claude Chappuis, est construit autour des œuvres de Jacques Offenbach,…