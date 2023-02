RUE

Première Suissesse à avoir atteint le K2 en Asie (8611 m) et première Suissesse et Française à avoir gravi douze sommets de plus de 8000 m, Sophie Lavaud sera de passage à Rue mardi à 20 h. L’himalayiste de 54 ans donnera sa conférence intitulée Lady96000:unrêve,unprojet, unsommet à la salle des Remparts. Elle y racontera ses ascensions, accompagnées d’images «de rêve», communique le club Soroptimist de Romont, organisateur de l’événement.