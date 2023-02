A l’écoute des seniors pour améliorer leur qualité de vie

Les aînés de la Glâne ont été invités à exprimer leurs attentes et leurs besoins. Ceci dans le cadre de la mise en place de la politique globale Senior +, empoignée par le Réseau santé de la Glâne. Reportage à Ursy lors d’un atelier animé par Pro Senectute.

ÉLODIE FESSLER

URSY. «Vous êtes les spécialistes pour savoir ce qu’il y a à améliorer et à mettre en place en faveur des seniors.» Assistante sociale chargée de projets en politique vieillesse pour Pro Senectute, Mélissa Schmid donne les dernières informations aux 27 personnes réunies dans la salle communale d’Ursy. Avec sa collègue Angélique Gander, elle est venue animer un world café (un atelier de discussion) pour ces habitants d’Ursy, Rue, Auboranges, Montet et Chapelle, âgés de 60 ans et plus. Ils ont répondu présent pour…