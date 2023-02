Quand la gardienne numéro 3 défie l’ex-star du football suisse

Fin de parcours pour l’Uni Futsal Team Bulle.

Les Gruériennes ont été sorties en demi-finale des play-off par The Blues FC.

Rencontre entre la jeune gardienne Catarina Rocha et l’ancienne internationale Martina Moser.

QUENTIN DOUSSE

FUTSAL. Catarina Rocha et Martina Moser ne partagent rien sinon l’amour du ballon. La première, Portugaise de 20 ans, défend la cage de l’Uni Futsal Team Bulle (UFTB) lorsqu’elle ne garde pas celle du FC Châtel-Saint-Denis. La seconde, internationale suisse de 36 ans, porte l’attaque de The Blues FC depuis qu’elle a mis un terme à sa carrière professionnelle de footballeuse, en mai dernier. L’une parle français et étudie, l’autre allemand et travaille, les deux étant faites pour ne jamais se croiser.

Rencontre il y a pourtant bien eu, dimanche dernier à…