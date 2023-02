Une Châteloise de 79 ans portée disparue

AVIS DE DISPARITION. La police cantonale informe que Christiane C. a disparu de son domicile de Châtel-Saint-Denis depuis le vendredi 17 février à 13 h 30. Agée de 79 ans et mesurant 150 cm, elle est décrite comme une personne mince, aux cheveux gris clair et aux yeux verts. S’exprimant en français, elle était vêtue d’une veste polaire gris clair et de baskets de sport orange. Tout renseignement concernant cette personne est à communiquer à la police cantonale, au 026 304 17 17, ou au poste de police le plus proche.