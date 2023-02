Viser les cadres nationaux

SKI ALPIN. «Un titre, ça fait toujours plaisir et c’est un plus dans ma saison», savoure Romain Monney au bout du fil. Sacré champion de Suisse de slalom M18, le Riazois de 16 ans ne s’attendait pourtant pas à remporter sa première médaille nationale mardi à Bellegarde. «Je savais que c’était une course qui comptait, mais l’or n’était pas un objectif et je n’y pensais pas avant la course.»

Quatrième de sa catégorie d’âge à mi-parcours, Romain Monney a alors pris conscience qu’un coup était jouable. «J’étais à seulement quatre centièmes de la troisième place et je me suis dit qu’il fallait envoyer pour aller chercher le podium.» Aussitôt dit, aussitôt fait pour l’espoir du Team La Berra. Il s’est hissé sur la plus haute marche du podium au prix du meilleur temps de la seconde manche,…