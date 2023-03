«Pourquoi donc filmer sa vie plutôt que de la vivre?»

La caméra des smartphones prend une place de plus en plus prépondérante dans la vie de tous les jours. Pour certains, impossible d’assister à un événement sans le filmer ou le photographier. Une mise à distance du réel, selon le philosophe Raphaël Enthoven.

Dans le viseur

La scène s’est déroulée en février à la salle CO2 de La Tour-de-Trême. «Une personne, dans les premiers rangs, a passé une bonne partie de la pièce TimesSquareà filmer la scène, racontait au lendemain Eric Bulliard dans LaGruyère. Et les comédiens l’ont remarquée. Gênés par cette muflerie, ils sont restés stoïques. Même si, dans des cas pareils, on rêve qu’un acteur s’arrête et dise son fait à la personne en question.»

Deux semaines plus tard, le chanteur Renaud lui a donné raison, lui qui s’est emporté, lors d’un…