Ces relecteurs un brin sensibles

Une époque formidable

Dis-moi, quel est ce monde que je ne comprends plus?» Damien Saez partage cette qualité avec Sarclo, Brassens et quelques autres: on trouve dans ses chansons une citation pour n’importe quelle situation. Et celle-là paraît souvent appropriée. Particulièrement ces derniers jours, à propos de la réécriture des livres de Roald Dahl.

«Ce monde que je ne comprends plus…» L’éditeur anglophone du romancier de Charlieetlachocolateriea en effet publié de nouvelles versions de ces classiques de la littérature jeunesse, désormais lissées par des sensitivereaders. Ces «relecteurs en sensibilité» ont pour profession de lire des textes plus ou moins anciens (généralement, les auteurs sont morts, ça évite quelques soucis) pour signaler les mots ou passages qui risquent de choquer…