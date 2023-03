Le FC Bulle partage dans le derby contre Bavois

VALENTIN THIERY

Football. Match nul pour le FC Bulle samedi après-midi en Promotion League. Face à Bavois, les Gruériens ont eu très chaud, égalisant à 2-2 à la 91e minute d’une frappe magistrale de Carraco.

Les hommes de Lucien Dénervaud ne se sont pas facilité la tâche à Bouleyres. Ils ont concédé l’ouverture après 14 secondes de jeu, puis le 1-2 29 secondes après la mi-temps.

A part ces deux buts, le gardien local Noah Falk n’a pas eu beaucoup de boulot. Dans l’ensemble, Bulle s’est adjugé la possession et les situations les plus chaudes. Les Gruériens ont manqué de détermination et d’imagination dans les 20 derniers mètres. Marko Dangubic a longtemps été le seul à avoir trouvé la faille pour le 1-1 après un énorme travail de Nathan Tayey (33e). Mais c’était sans compter sur Diogo Carraco. D’un tir enroulé du droit, le milieu de terrain trouvait le petit filet d’Enrico (91e, 2-2).

Les Gruériens passent treizièmes à 14 points de la barre. Ils se déplaceront à Carouge samedi prochain (17 h).

Le classement de Promotion League

Retrouvez notre page complète sur le match nul de Bulle dans La Gruyère de ce mardi.