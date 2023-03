Le Hasard tient son festival

Pour sa quatrième édition – la première hors pandémie – le festival Hasard a lieu à Fri-Son, à Fribourg, du 7 au 12 mars. Décrit comme «un voyage d’arts vivants, de conférences, de projections de films, d’ateliers et de concerts», il réunira une quarantaine d’intervenants. Parmi eux, le physicien au CNRS Philippe Guillemant ouvrira le bal par «une quête aux synchronicités dans les recoins de la ville de Fribourg et une conférence sur les racines du hasard (mardi 7 mars à 19 h 30)». Psychothérapeutes, sinologues, musiciens, comédiens, conteurs ou ingénieur en robotique s’adresseront au public présent et via des séances de streaming. A l’exemple de Mieux comprendre le présent pour imaginer le futur, une proposition de Laurent Thévoz. Ou à la découverte de la fascination de la musique…