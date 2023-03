Les Jeunes Vert·e·x·s Fribourg ont dévoilé leur liste

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Réunis en assemblée extraordinaire jeudi, les Jeunes Vert·e·x·s Fribourg ont constitué leur liste pour l’élection au Conseil national. Elle est composée de Giulia Tognola, conseillère générale à Fribourg, Jérémie Stöckli, Lalie Bays, Bertrand Deriaz, Katharina Schatton, Alexis Piccand et Anouk Gremion. «Avec la présence de deux candidats sur la liste des Vert·e·s, ce sont ainsi neuf jeunes qui défendront une société plus écologique, anticapitaliste, solidaire et féministe lors des élections fédérales de 2023», annonce le communiqué de presse.