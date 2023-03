Rémi Bonnet, le présent et le futur du ski-alpinisme

Les championnats du monde de ski-alpinisme se sont terminés dimanche à Boi Taüll. La Suisse a ramené seize médailles des Pyrénées espagnoles. Comme éblouissant une concurrence larguée sur ces épreuves. A 28 ans, le Gruérien est en route pour devenir l’un des plus grands de son sport. Des sept Sudistes prévu, Rémi Bonnet s’est érigé en exemple dans la délégation helvétique. Le Charmeysan a signé un doublé sur la verticale et l’individuelle, engagés, Thomas Bussard (Albeuve) et Mathieu Pharisa (Estavannens) sont les deux autres athlètes à être montés sur un podium en Catalogne.

VALENTIN THIÉRY, À BOI TAÜLL

SKI-ALPINISME. Près de 80 minutes d’effort, mais Rémi Bonnet n’est même pas essoufflé, samedi matin à Boi Taüll. Sur la ligne d’arrivée, la fraîcheur du Charmeysan accentue la nouvelle le-…