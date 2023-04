Petar Aleksic va quitter Fribourg Olympic

Basketball. La belle histoire entre Fribourg Olympic et son coach Petar Aleksic va prendre fin au terme de cette saison. «Des suites du Covid, une certaine prudence financière quant au prochain effectif et un inéluctable changement de direction de son comité à plus ou moins brève échéance ont conduit les dirigeants du FOB à proposer, sans succès, une seule saison de transition à leur coach emblématique, indique le communiqué du club. Jamais aucun coach ne s'est autant identifié à la famille du FOB. Merci Petar, Fribourg restera toujours ta maison."

Petar Aleksic était arrivé à Saint-Léonard en 2013, remportant treize titres majeurs et quatre Supercoupes. Ce palmarès pourrait s'étoffer avec un nouveau sacre national dans l'exercice 2022-2023.