Plaisir honteux, plaisir coupable, mais plaisir quand même

Netflix a fait des miniséries documentaires basées sur des faits divers sa spécialité, principalement les crimes réels (truecrimes en bon français). A découvrir à l’infini sur la plate-forme.

SANG LIMITE. Attraction, répulsion, fascination. On pourrait croire qu’il s’agit de la nouvelle trilogie littéraire érotique du moment. Mais si frissons il y a, ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Car on parle bien ici des sentiments qu’inspirent les séries documentaires basées sur des faits divers particulièrement sordides, dont Netflix se nourrit pour garnir son catalogue et… nourrir l’appétit de son public pour ce type de production. On les appelle les true crimes. Et si quelqu’un soutient que ces miniséries ne l’intéressent pas, c’est qu’il n’en a jamais…