Un homme de 52 ans porté disparu

La police cantonale précise qu'Oden W. s'exprime en suisse-allemand. Agé de 52 ans, il mesure 163 cm, est de corpulence mince, a des cheveux mi-longs bruns sur les côtés et chauve sur le dessus. Ses yeux sont bruns, il porte des lunettes, une moustache et une barbichette. Il porte une veste à capuchon, un bandana bleu, un pantalon foncé et un short bleu par-dessus. Le disparu est domicilié dans le canton de Lucerne.

La police cantonale lance un appel à témoins, tout renseignement est à communiquer au poste de police le plus proche ou au 026 304 17 17.