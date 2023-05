«Faire franchir un palier à Ursy»

Responsable technique et capitaine d’Ursy, Bastien Panchaud a joué un rôle clé dans l’arrivée de Joël Corminboeuf. «Le comité voulait faire franchir un palier à l’équipe avec un entraîneur ayant l’expérience des ligues supérieures, précise-t-il. J’ai pris contact avec Joël et on s’est vite rendu compte qu’on était sur la même longueur d’onde au niveau footballistique.»

Le défenseur de 37 ans souligne «l’aura» de Joël Corminboeuf, dont les prises de parole dans le vestiaire sont respectées. «On sent qu’il dégage quelque chose et qu’il a une idée à transmettre.» Un charisme qui n’empêche pas le Diderain d’être à l’écoute de ses joueurs. «En match, on sent parfois des choses que Joël ne peut pas voir depuis le banc. Il est toujours ouvert à d’autres points de vue.»

Exigence et…