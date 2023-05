Arthur Ndebele (FC Bulle): "Je me sentais un peu seul"

Football. Deuxième défaite de rang pour le FC Bulle, mercredi soir à Berne. Après avoir perdu contre les espoirs de Saint-Gall à la maison, ce sont ceux de Young Boys qui ont dicté leur loi aux Gruériens. Battus 2-0 au Wankdorf, les hommes de Lucien Dénervaud passent treizièmes au classement.

Les résultats et le classement de Promotion League

Un revers précipité par un très mauvais début de match. "On a fait faux dans un premier temps. On était un petit peu trop bas, regrettait Lucien Dénervaud. Sur l’action de l’ouverture du score (2e), on ne met pas non plus de pression sur l’adversaire. Ça nous a d'ailleurs fait défaut avant la pause, sauf sur la fin." A la 32e, c'est bien YB qui faisait le break via Eyamba, servi par le Vuadensois Théo Golliard (2-0).

"C’est monstrueux"

Ce manque global d’énergie a été comblé dès le second acte. Les Gruériens ont mieux joué et se sont créé des occasions. Problème: aucune n’a été concrétisée. "On aurait pu réduire le score tôt et déstabiliser YB, mais non. Combien de fois est-on rentrés dans les 16 mètres sans bien ajuster notre dernier geste? C’est monstrueux, pestait le futur ex-coach de Bouleyres. On n’a pas de «tueur» devant ce goal." Bulle n'a effectivement inscrit qu'un but sur ses quatre dernières rondes.

Une analyse partagée par Arthur Ndebele. Le défenseur vaudois faisait sa grande réapparition avec le FC Bulle. Il n’avait plus été aligné depuis le 19 octobre et la victoire contre Kriens. Il s’était alors déchiré le ménisque, puis avait connu un pépin aux ischios-jambiers en février. "Ça fait chaud au cœur de revenir, surtout dans ce stade. Ce n’était pas une période facile. Je me sentais un peu seul. Je ne voyais pas trop le bout, livre le droitier de 24 ans. C’est le foot. Parfois il faut manger son pain noir et être patient."

Arthur Ndebele s’est trouvé bien physiquement, lui qui a joué directement toute la partie pour son retour à la compétition. L’étudiant en gestion à Fribourg était content de sa prestation en général, mais retenait surtout la défaite. Le voilà apte à montrer ce qu’il vaut pour poursuivre à Bulle. "Je veux prouver que je peux continuer l’aventure", conclut celui qui va boucler son troisième exercice en Gruyère.

Une rencontre vendredi

Pour essayer de convaincre le directeur technique Steve Guillod qu’il n’a pas encore rencontré pour discuter, Arthur Ndebele devra s’illustrer lors des trois ultimes joutes 2022-2023 de ses couleurs. La première aura lieu le 13 mai contre Cham à domicile. D’ici là, le nouvel entraîneur bullois sera-t-il officialisé? Steve Guillod et le candidat numéro 1 Cédric Strahm ont prévu un entretien ce vendredi.

Le calendrier du FC Bulle en Promotion League

Valentin Thiéry

Young Boys M21 - FC Bulle 2-0 (2-0)

Wankdorf. 130 spectateurs.

Arbitre: Mme Grundbacher, qui avertit Titebah (29e, jeu dur), Eyamba (43e, antijeu), Wenzi Wenzi (45e, jeu dur), Buljan (50e, jeu dur), Azemi (82e, jeu dur), Delley (92e, jeu dur).

Buts: 2e Jakob (1-0), 32e Eyamba (2-0).

Coups de coin: 4-6 (3-2).

Young Boys M21: Castro; Pahud, Henchoz (91e Ogouvide), Bichsel, Rhodes; Buljan (61e Dema), Jakob; De Donno (84e Schläppi), T. Golliard, Appiah (61e Maluvunu); Eyamba. Entraîneur: Joël Magnin.

FC Bulle: Falk; Delley, Ndebele, Afonso, Titebah; Golliard, Wenzi Wenzi (62e Dangubic), Sumbula, Deschenaux (46e Tayey); Azemi; Sghaier (75e Khoshekdaman). Entraîneur: Lucien Dénervaud.

Notes: Bulle sans Tokam (suspendu), Desportes, Morard, Özcan, Bürgisser, Carraco, Chatelain, Genoud ni Ianigro (blessés).