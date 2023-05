Avis de disparition pour un adolescent Fribourgeois

Ivan B. mesure 170 cm, est de corpulence mince, a les cheveux blonds, les yeux brun-vert et des lunettes médicales dorées et noires. Il porte une veste noire, un sac à dos noir et un sac de sport rouge et noir. Il s'exprime en allemand.

Tout renseignement concernant la personne disparue est à communiquer à la Police cantonale Fribourg au 026 304 17 17 ou au poste de police le plus proche.