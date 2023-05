Du beau monde au Centre de tennis de Bulle

TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT

La 26e édition du tournoi indoor de tennis en fauteuil roulant a lieu ce week-end à Bulle. Chez les hommes, quatre membres du top 100 mondial vont se disputer la victoire, dont le Britannique Andrew Penney et le Biennois Raphael Gremion. «Le tableau est relevé, car les qualifications pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 viennent de débuter», souligne le président d’organisation Jorge de Figueiredo. Côté féminin, seules quatre tenniswomen sont en lice, mais pas des moindres. Les Suissesses Gabriela Bühler et Simona Rusnak, ainsi que la Britannique Robyn Love figurent parmi les 100 meilleures joueuses du monde. Les phases de poule ont lieu ce vendredi et samedi. Les finales sont, elles, programmées dimanche, dès 8 h 30. GR