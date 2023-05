En quelques notes, nous voici au port

Une chanson, son histoire et les souvenirs qui lui sont liés: tel est l’objet de cette chronique, issue de Jenelaisserai jamaisdirequecen’estpaslaplusbelle chansondumonde. Un blog décliné en deux livres.

À L’ENSEIGNE DE LA FILLE SANS CŒUR - GILLES.

C’était une année morne. L’insouciance de l’enfance commençait à s’effilocher. Un prof tyrannique, vague sosie de De Funès, ambitionnait de nous rendre aussi dociles que des écoliers nord-coréens. Et puis, un jour, par la grâce d’une chanson apprise en classe, les problèmes de maths et les règles de conjugaison s’évanouirent dans un déluge d’accordéon et de liberté qui embrasa mon imaginaire de gosse.

Le ciel est bleu, le vent du large

Creuse la mer bien joliment

Vers le port montant à la charge

Galopent ses escadrons blancs…

Il y avait là-dedans…