Juliette Beaud née Colliard ÉCOTEAUX

Juliette Beaud-Colliard s’est endormie le 14 mai à l’âge de 82 ans des suites d’une maladie supportée avec courage.

Juliette est née le 7 février 1941 dans la ferme du Lussy à Châtel-Saint-Denis. Elle était la cadette de la famille de Norbert et Marie-Joséphine Colliard et grandit entourée de ses cinq frères et sœurs, ainsi que de la grande famille de Léon et Anna Colliard. De son enfance, Juliette se plaisait à raconter les dimanches après-midi quand elle dansait autour de son papa et de son accordéon. Elle avait le rythme dans le sang et aimait danser la valse ou le tango et chanter des mélodies d’antan. A 16 ans, elle eut la douleur de perdre sa maman et vécut ce deuil avec beaucoup de tristesse.

En 1960, Juliette unit sa destinée à Roger Beaud. Elle vint s’installer à la scierie de…