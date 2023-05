A la Course des 3 ponts, où cohabitent les générations

////// La Course des 3 ponts a accueilli jeudi 600 athlètes de tous horizons.

////// Portrait intergénérationnel de ces coureurs qui ont fait vivre cette 47e édition.



////// Dans la course principale, Jérémy Hunt a devancé le local Jérémy Schouwey.

TEXTES GLENN RAY

COURSE À PIED. La 47e édition de la Course des 3 ponts a eu lieu jeudi au complexe sportif de la plaine des Marches. Le Jurassien Jérémy Hunt a enlevé son cinquième succès de rang devant le local Jérémy Schouwey (lire ci-dessous). L’événement a réuni près de 600 participants aux profils aussi divers que variés. Sur le tracé brocois, les athlètes confirmés ont côtoyé populaires ambitieux et coureurs du dimanche. Qu’il s’agisse de leur première ou de leur quarantième édition, ils partagent tous une ambition commune: faire…