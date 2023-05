Le «petit» qui rêve de Balotelli

Lauréat de la Coupe fribourgeoise, Haute-Gruyère pourrait affronter un club professionnel en Coupe de Suisse. Le capitaine gruérien Colin Jaquet rêve de Bâle ou du Sion d’un certain Mario Balotelli. QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Le FC Haute-Gruyère l’a fait! Pour la première fois depuis la fusion d’Enney/ Grandvillard et Gruyères en 2001, le club de l’Intyamon a soulevé la Coupe fribourgeoise grâce à sa victoire 1-0 face à Cugy/Montet/Aumont/Murist, mercredi soir à Alterswil. Retour sur cette performance et ses heureuses conséquences avec Colin Jaquet, le milieu défensif et capitaine gruérien de 27 ans.

Du but précoce de Julien Geiger aux célébrations nocturnes à Epagny, quelle image forte vous reste-t-il en tête?

Colin Jaquet: Celle de l’arbitre qui siffle la fin du match, puis celle de…