Le 10000 mètres «renaît» à Bulle

ATHLÉTISME. Depuis les championnats fribourgeois en 2017, le stade de Bouleyres n’avait plus reçu de compétition de 10 000 m. Une «anomalie» corrigée par l’Amicale fribourgeoise des coureurs (AFC) de 10 000 m, qui relance l’épreuve ce mardi soir sur le tartan bullois. Deux séries – ladite «lente» à 19 h 30 et la «rapide» à 20 h 45 – auront lieu en parallèle du meeting des lancers (javelot, disque, poids) coorganisé par la Fédération fribourgeoise d’athlétisme, le SA Bulle et le CA Marly.

L’AFC 10 000 espère ainsi raviver l’intérêt pour l’épreuve de fond entrée aux Jeux olympiques en 1912. «Cette course est dure car il ne faut pas se relâcher durant 25 tours de piste. La tête devient alors très importante», souligne le président de l’amicale Andréas Keller, dont le record personnel de…