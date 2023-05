Le fait accompli est ailleurs

A propos de l’agrandissement du Musée gruérien et de la Bibliothèque de Bulle.

D’aucuns contestent la position du Conseil communal relative à l’agrandissement du bâtiment qui abrite le Musée gruérien et la Bibliothèque de Bulle. Ils parlent de «fait accompli». S’il y a effectivement un fait accompli, il est ailleurs. En 2022, 220 000 personnes ont franchi la porte de l’institution, dont 34 000 élèves des écoles bulloises (vos enfants, vos petitsenfants). Le vestiaire fait 16 m2, les toilettes l2 m2. On parque les poussettes où on peut. Les personnes à mobilité réduite doivent utiliser le monte-charge pour accéder au musée.

Les 21 professionnels aussi qualifiés que motivés qui font tourner la maison s’entassent dans quelques bureaux plus petits que votre salon, pleins de livres, de…