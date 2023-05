Parions sport avec…

Sherif Gagigo

25 ans, attaquant du CS Romontois

Chaque samedi, un footballeur régional remplit sa grille de pronostics avant le match de son équipe en 2e ligue interrégionale.



| 1 | X | 2 |

Tavannes/Tramelan vs CS Romontois

«Après notre défaite contre Team Vaud M21, on doit se remettre dedans et retrouver notre dynamique en gagnant.»

| 1 | X | 2 |

Vous préférez… être à l’origine ou à la conclusion d’un but?

«A la conclusion, sans hésiter (sourire). J’ai déjà été utilisé comme passeur, mais je préfère marquer.»

| 1 | X | 2 |

… seul face au gardien: plat du pied sécurité ou éliminer et conclure?

«Eliminer et conclure. Même si je sais que ce n’est pas toujours la meilleure solution (rires).»

| 1 | X | 2 |

… le stade Bauer (du Red Star, à Paris) ou du Glaney?

«Du Glaney. C’est un joli stade avec une…