Paul Meyer, CHÂTEL-SAINT-DENIS

Paul Meyer s’est endormi sereinement dans sa 89e année le 11 mai pour aller rejoindre sa chère et tendre épouse Titi qui l’attend depuis 2015. Une cérémonie a eu lieu en l’église de Châtel-Saint-Denis le samedi 13 mai.

Né le 30 octobre 1934 à La Rogivue, Paul Meyer a été élevé dans l’affection de ses parents Cécile et Victor, entouré de ses deux frères et de sa sœur Denise. Il a eu le malheur de perdre son premier frère, Henri, en 1991, et son deuxième frère, Roger, en 2013. Ce dernier lui était spécialement très proche étant donné qu’ils avaient marié deux sœurs.

Après un apprentissage dans le sanitaire et le chauffage à Lausanne, Paul ouvrit son entreprise et était un entrepreneur fort apprécié de la région. A sa retraite bien méritée, il a remis la succession à ses fils, cependant, il…